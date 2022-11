Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221120 - 1339 Frankfurt - Höchst: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagnachmittag (19. November 2022) kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW im Bereich der Konrad-Glatt-Straße. Der Tathergang wurde durch einen Zeugen beobachtet; der Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Tatverdächtige die Scheibe an einem geparkten Auto einschlug und einen Koffer daraus entwendete. Im Anschluss verschwand der Täter kurzzeitig in einem nahe gelegenen Gebüsch bevor er wieder am Fahrzeug erschien und den Koffer durch die zerschlagene Scheibe zurückstellte. Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Durch eine unverzüglich zum Tatort entsandte Streife konnte der Täter nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Bei ihm konnten das Tatwerkzeug - eine Metallrolle -, zwei mittgeführte Taschenmesser sowie das Stehlgut aufgefunden werden. Es handelte sich dabei um ein Fernglas, eine Lautsprecherbox sowie über 200 Euro Bargeld. Der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell