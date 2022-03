POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen in der 13. Kalenderwoche im Bereich des Polizeipräsidiums Trier

Trier (ots) - Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch, 16. März, einen zweistelligen Geldbetrag aus der Kasse eines Ladengeschäfts in der Trierer Fleischstraße geraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand der Unbekannte gegen 15.35 Uhr hinter einer weiteren Kundin an der Kasse des Euro-Shop. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, stieß der Mann die Kundin zur Seite, griff in die Kasse und ...

mehr