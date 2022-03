Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen durch liegengebliebenen PKW auf der Sauertalbrücke; im Rückstau betrunkener Fahrer festgestellt

Schweich (ots)

Am 20.03.22 gg. 23.00 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der BAB 64 am Grenzübergang Luxemburg- Deutschland kurz hinter der Grenze gemeldet. Wie sich später herausstellte sind 3 Personen verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein PKW auf der Sauertalbrücke auf der rechten Fahrspur liegengeblieben bzw. konnte nur noch sehr langsam fahren. Der Standstreifen kann in diesem Bereich aufgrund Abtrennung nicht benutzt werden. Die 54-jährige Fahrerin schaltete den Warnblinker ein und rief ihren Ehemann an. Noch während des Telefonats ist ein weiterer PKW-Fahrer ungebremst in den fast stehenden PKW gefahren. Durch den Aufprall wurden neben der Fahrerin des Pannenfahrzeugs auch der 28-jährige Fahrer des auffahrenden PKW sowie dessen Beifahrer verletzt und wurden in Trierer Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn bildete sich ein Rückstau. Die gebildete Rettungsgasse meinte ein PKW-Fahrer befahren zu müssen. Bei den Ansprache auf sein Fehlverhalten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille. Hier wurde dann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Langsur, Trierweiler, Mesenich, Newel,Sirzenich, Wehleitung, mehrere Rettungswagen, die Polizeiinspektion Trier und die Polizeiautobahnstation Schweich .

