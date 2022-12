POL-LDK: + Rechtes Graffito + Nach Brandstiftung Zeugen gesucht + Einbrüche in Donsbach, Frohnhausen und Wetzlar + Promillefahrer erwischt + Autos und Reifen beschädigt + Reifen geklaut +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Graffito mit rechtspolitischem Hintergrund -

Mit blauer Sprühfarbe beschmierten Unbekannte ein Plakat der Holderbergschule. Im Zeitraum vom 01.12.2022, gegen 15.00 Uhr bis zum 02.12.2022, gegen 06.30 Uhr vergriffen sich die Täter an dem etwa 2 x 1 Meter großem Schild mit der Aufschrift Eschenburg Schule. Sie ergänzten die Aufschrift zu dem Text: "Die Deutsche Eschenburg SSchule". Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer hat die Täter beim Besprühen des Schildes beobachtet? Haben sich die Sprayer mit ihrer Tat in den sozialen Medien oder per Messenger gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Philippstein: Schalbretter angezündet / Polizei sucht Zeugen -

Nach einer versuchten schweren Brandstiftung im Braunfelser Ortsteil Philippstein bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Gestern Abend, gegen 20.15 Uhr wurde ein Anwohner auf brennende Schalungsbretter an einem Haus in der Möttauer Straße aufmerksam. Er alarmierte den Bewohner des Hauses und gemeinsam gelang es den Männern den Brand zu löschen. Durch die Hitze wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen, Angaben zur Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schalungsbretter vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Zur Tatzeit hatten Anwohner einen Motorroller wegfahren hören. Ob diese Wahrnehmung mit der Brandstiftung in Zusammenhang steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit dem Brand vor 20.15 Uhr in der Möttauer Straße Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Rollerfahrer machen, der zu dieser Zeit von der Möttauer Straße fortfuhr? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kripo unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg: Gegen Spiegel getreten -

Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Berliner Straße geparkten Hyundai zurückließ. Am Sonntag (04.12.2022), zwischen 16.20 Uhr und 21.00 Uhr trat dieser den linken Außenspiegel des grauen "i20" ab. Zeugen, die den Täter gegenüber der Hausnummer 10 beobachteten oder sonst Angaben zu dem Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg-Donsbach: Diebe im Restaurant -

In der Nacht von Sonntag auf Montag suchten Diebe das Restaurant am Tiergarten auf. Zwischen 16.30 Uhr und 06.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, kletterten hinein und suchten in der Gaststätte und in einem Büro nach Beute. Angaben zu gestohlenen Wertsachen können momentan noch nicht gemacht werden. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am Restaurant Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus einem Fahrradgeschäft hatten es Einbrecher in der Industriestraße abgesehen. Das Duo versuchte eine Scheibe des Ladens zu beschädigen, schaffte es aber nicht einzusteigen. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarze Jacke mit einem braunen Fellkragen. Die Polizei sucht Zeugen, die das Duo am frühen Sonntagmorgen (04.12.2022), zwischen 02.55 Uhr und 03.15 Uhr in der Industriestraße beobachteten oder sonst Angaben zu deren Identität machen können. Hinweise bitte unter Tel.: (02771) 9070 an die Polizei in Dillenburg.

Dillenburg-Oberscheld: Lack zerkratzt -

Einen Lackschaden von ca. 4.000 Euro ließen Unbekannte in der Bahnhofsstraße an einem Audi zurück. Am Samstag, zwischen 03.00 Uhr und 11.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack des in Höhe der Hausnummer 10 geparkten schwarzen Audi Q5. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Reifen platt -

Vier neue Reifen werden für den Besitzer eines Anhängers fällig, nachdem Unbekannte diese platt gestochen haben. Das Fahrzeug vom Hersteller "Humbaur" stand im Zeitraum von Ende Oktober bis zum zurückliegenden Donnerstag (01.12.2022) in der Eiershäuser Straße auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 40. Der neue Reifensatz wird mindestens 600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Pick-Up aufgebockt -

Der Reifensatz eines weißen Ford "Ranger" rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. In der Nacht von Freitag auf Samstag suchten die Täter das Gelände eines Autohändlers an der B 255 auf, bockten den Wagen auf Steine auf und montierten den Reifensatz ab. Der Wert der Beute liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Reifen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Nauborn: Über Terrassentür eingestiegen -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Straße "Zum Boden" abgesehen. Am Sonntagfrüh betraten die Einbrecher das Grundstück, hebelten die Terrassentür der Einliegerwohnung auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn: In Haus eingebrochen -

Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher im Talweg das Weite. Die Täter drangen gewaltsam über die Balkontür ein und suchten im gesamten Haus nach Beute. Die Reparatur der Tür wird rund 200 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr im Talweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mit Promille unterwegs -

Streifen der Wetzlarer Polizei zogen am Wochenende zwei Promillefahrer aus dem Verkehr. Am Samstagnachmittag kontrollierten die Ordnungshüter auf dem Karl-Kellner-Ring einen 73-jährigen Nissanfahrer. Der Wetzlarer pustete 1,18 Promille und musste sich einer Blutentnahme auf der Wache unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am frühen Sonntagmorgen erwischte es gegen 03.30 Uhr den Fahrer eines Audis. Der 19-jährige Ehringshäuser war mit seinem A5 auf der Straße "Schwalbengraben" unterwegs. Sein Promilletest brachte es auf 1,27 Promille. Ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe und die Polizisten seinen Führerschein ab.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell