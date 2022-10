Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Angriff durch 4 Unbekannte auf 14-Jährige - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend (12. Oktober) haben vier, bisher unbekannte junge Frauen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf eine bereits am Boden liegende 14-Jährige eingeschlagen. Die Bundespolizei wertet jetzt umfangreiches Videomaterial aus.

Gegen 20 Uhr wurde gestern eine 14-Jährige auf der Wache der Bundespolizei in Gelsenkirchen vorstellig. Sie wies mehrere Verletzungen, unter anderem im Gesicht auf. Auf Nachfrage gab sie an, dass sie kurz zuvor von mindestens vier jungen Frauen angegriffen worden sei. Gemeinsam hätten sie, auch mit Gürteln, auf sie eingeschlagen. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam geworden sind, seien die Täterinnen geflüchtet. Sofort alarmierten die Bundespolizisten einen Rettungswagen und informierten die Mutter der jungen Bulgarin. Die angeforderten Sanitäter brachten die Verletzte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte sicherten derweil die Videoaufzeichnungen aus dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dort konnte die gesamte Tat aufgezeichnet werden. Die Bundespolizei bittet trotzdem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den vier bis fünf Verdächtigen jungen Frauen machen? Die Tat hat sich am 12. Oktober um 19:35 Uhr am Südeingang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes, Richtung Neustadt ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell