POL-LDK: + Tür beschädigt + Schwarze B-Klasse gesucht + Unfallfluchten in Ewersbach und auf der B255 + Audi, Skoda und Seat beschädigt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: Stein gegen Scheibe geschleudert -

Für die Reparatur eingeworfener Scheiben im Wissenbacher Weg werden nach Schätzungen der Polizei rund 2.000 Euro fällig. In der Nacht von Freitag auf Samstag schleuderte ein Unbekannter einen Steinbrocken gegen die Eingangstür einer Firma. Der Stein durchschlug die Scheiben der äußeren und der inneren Tür. Die Tatzeit kann auf etwa 03.30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Steinwerfer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Schwarze Mercedes B-Klasse (2009) mit defektem Scheinwerfer gesucht -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Wochenende in der Alten Rheinstraße entdeckten Polizisten an der Unfallstelle Fahrzeugteile des Unfallwagens. Eine Recherche der Teilenummern ergab, dass der flüchtige Unfallfahrer eine schwarze Mercedes B-Klasse aus dem Herstellungsjahr 2009 fährt, die aktuell auf der Fahrerseite einen defekten Frontscheinwerfer aufweisen muss. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 20.00 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 09.30 Uhr, bog der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Benz vom Rennweg nach rechts in die Alte Rheinstraße ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Mast eines Haltestellenschildes sowie anschließend gegen ein Hoftor und in eine Hecke. Die Schäden summieren sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei fahndet nach der B-Klasse und fragt: Wo ist eine schwarze B-Klasse mit defektem Frontscheinwerfer auf der Fahrerseite aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Nach Unfall geflohen -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem Subaru zurückließ. Der schwarze "Lagacy" stand am Freitagabend (02.12.2022), zwischen 19.00 Uhr und 20.35 Uhr in der Formerstraße, auf einem Parkplatz der Kaiser-Wilhelm-Halle. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen die Front des Subaru stieß und weiterfuhr. Spuren an der Unfallstelle lassen auf einen Audi schließen. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen nach einem Audi, der einen frischen Heckschaden aufweisen müsste. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Audi bitte unter Tel.: (02771) 9070 an die Polizei in Dillenburg.

Herborn: Audi beschädigt -

In Höhe einer Pizzeria in der Turmstraße beschädigten Unbekannte einen geparkten Audi. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr bis Montagabend, gegen 18.15 Uhr traten die Täter gegen den schwarzen A4 Kombi und ließen so auf der Beifahrerseite zwei Dellen zurück. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern erbitten die Ermittler der Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach - B 255: Mitsubishi touchiert und weitergefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B 255, zwischen dem Juno-Kreuz und er ersten Abfahrt in Richtung Herbornseelbach, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr war der Fahrer eines Mitsubishi Colt auf der Bundesstraße von Seelbach in Richtung Burg unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm teilweise auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Beim Vorbeifahrern krachten die Außenspiegel aneinander. Ohne sich um den rund 300 Euro teuren Schaden am Colt zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Aartalsee davon. Eine genaue Beschreibung des Unfallwagens ist dem Mitsubishi-Fahrer nicht möglich, es könnte sich möglicherweise um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Oberlemp: Reifen platt -

In der Nacht von Sonntag auf Montag vergriffen sich Unbekannte an einem Reifen eines in der Birgelstraße geparkten Skodas. Mit einem spitzen Gegenstand stachen sie auf der Beifahrerseite des weißen "Superb" mit Münchener Zulassung (M-Kennzeichen) den hinteren Reifen platt. Ein neuer Pneu wird mindestens 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Lack zerkratzt -

Unbekannte trieben einen etwa einen Meter langen Kratzer in den Lack der Fahrerseite eines weißen Seat. Der Leon parkte zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr in der Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 20. Eine neue Lackierung wird ca. 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

