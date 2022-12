Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Betrüger ergaunern mit Schockanruf hohen Eurobetrag + Autos bei Hessen Mobil beschädigt + Nach Sturz ins Krankenhaus + Unfallflucht auf der A45 bei Ehringshausen +

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Schockanruf erfolgreich / Opfer zahlt für mutmaßliche Kaution -

Am Dienstagnachmittag gelang es Betrügern mit einem sogenannten "Schockanruf" rund 20.000 Euro von ihrem Opfer zu ergaunern.

Die Betrüger riefen nachmittags im Haushalt des Opfers an und schilderten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Zuge des laufenden Strafverfahrens müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, ansonsten, so die Täter, drohe Untersuchungshaft für die Tochter. Das durch die Geschichte stark emotional aufgewühlte Opfer organisierte die geforderte Summe und wurde zu einer Übergabe zum Landgericht Gießen gelotst. Im Eingangsbereichs des Gerichtes erfolgte die Übergabe des in einer schwarzen Umhängetasche aufbewahrten Geldes an eine Frau. Die Botin nahm das Geld an und verschwand. Erst später fiel der Betrug auf.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich Angehöriger einer Behörde ist: Rufen Sie die Institution unter der selbst herausgesuchten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem mutmaßlich betroffenen Angehörigen auf. Nutzen sie hierbei ebenfalls die Ihnen bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Dillenburg: Spiegel defekt und Dellen getreten -

Ungebetene Gäste suchten zu Beginn der Woche das Gelände von Hessen Mobil in der Moritzstraße auf. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 16.00 und 08.30 Uhr, kletterten die Täter über den Zaun des Anwesens, traten Außenspiegel eines Skodas und eines Mercedes ab und trieben außerdem Dellen in den Kotflügel und die Fahrertür des Benz. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt -

Beim Abbiegen von der Hindenburg- in die Poststraße verunglückte gestern Abend ein Fahrradfahrer. Auf der schlüpfrigen Fahrbahndecke verlor der 47-Jährige in der Kurve die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte zu Boden. Der Dillenburger musste wegen einer Platzwunde am Kopf und diverser Prellungen ambulant im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Eine Rettungswagenbesatzung hatte die Erstversorgung und den Transport in die Klinik übernommen.

Ehringshausen - A45: Mit Peugeot nach Unfall abgehauen / Autobahnpolizei sucht Zeugen -

Im Zusammenhang mit einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Sauerlandlinie bei Ehringshausen, bittet die Autobahnpolizei in Butzbach um Mithilfe. Am Montagabend (05.12.2022), gegen 17.00 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines VW Passat im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd in Richtung Dortmund unterwegs. Der Kreuztaler befuhr den linken Fahrstreifen und musste aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Der 56-jährige Wetzlarer in einem Peugeot 207 bemerkte dies zu spät und prallte ins Heck des VW. In der Folge prallten noch eine C-Klasse, ein Polo sowie Nissan ineinander. Letztlich erwischte es auch den Fahrer eines Peugeot 107, der wiederum in das Heck des Nissan krachte. Dieser Peugeotfahrer machte sich allerdings umgehend nach dem Aufprall aus dem Staub und fuhr in Richtung Herborn weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zurück blieben Fahrzeugteile des Peugeots 107. Dieser muss an der Front einen Schaden haben, insbesondere sind die Nebelscheinwerfer es Franzosen beschädigt.

Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und fragt:

- Wer kann Angaben zum Fahrer des Peugeot 107 machen? - Wo ist in diesem Zusammenhang nach Montagabend ein Peugeot dieses Typs mit frischem Unfallschaden aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Guido Rehr, Pressesprecher

