POL-HX: Daniel Küting ist neuer Bezirksdienstbeamter für Warburg

Kreis Höxter (ots) - Die Polizei im Kreis Höxter warnt vor Taschendiebstählen. Insbesondere in Einkaufsmärkten sollten Taschen und Portemonnaies nicht unbeobachtet bleiben. Allein in dieser Woche sind bei der Polizei im Kreis Höxter fünf Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen Geldbörsen, Dokumente oder technische Artikel entwendet wurden. In Warburg wurden ...

mehr