Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermehrte Taschendiebstähle im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei im Kreis Höxter warnt vor Taschendiebstählen. Insbesondere in Einkaufsmärkten sollten Taschen und Portemonnaies nicht unbeobachtet bleiben. Allein in dieser Woche sind bei der Polizei im Kreis Höxter fünf Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen Geldbörsen, Dokumente oder technische Artikel entwendet wurden.

In Warburg wurden am Freitagnachmittag, 23.09.2022, einem 21-jährigen Mann aus Hessen kabellose Kopfhörer aus seiner Jackentasche gestohlen. Am gleichen Nachmittag wurde in einem Höxteraner Einkaufsmarkt ein 25-jähriger Brakeler durch aufmerksame Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben, nachdem er versucht hatte, in die Jackentasche eines Kunden zu greifen.

Einen Tag später wurde gegen 12:00 Uhr eine 79-jährige Höxteranerin an der Kühltruhe eines Supermarktes in Höxter durch einen unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss an das Gespräch stellte die Frau fest, dass ihre im Einkaufswagen liegende Handtasche geöffnet wurde und die Geldbörse weg war. Zur gleichen Zeit wurde einer 70-jährigen Frau aus Brakel ihre Geldbörse, während eines Einkaufs in einem Brakeler Lebensmittelgeschäft, aus ihrem verschlossenen Rucksack gestohlen.

Am Mittwoch, 28.09.2022, war eine 67-jährige Brakelerin während ihres Einkaufs in einem Brakeler Discounter betroffen, welche durch einen unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde und im Anschluss feststellte, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche geklaut wurde, welche zuvor verschlossen in ihrem Einkaufswagen lag.

Die Polizei rät daher: "Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick." Wertgegenstände sollten immer körpernah und verdeckt getragen werden. Und: Bewahren Sie niemals ihre Bankkarte mit der PIN in einer Geldbörse auf. /buc

