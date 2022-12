POL-LDK: + Diebe suchen auf Baumarkt- und Enwag-Gelände nach Beute + Rad am Herborner Bahnhof geklaut + Traktor in Daubhausen verschwunden +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg-Frohnhausen: Diebe machen sich an Baumarktzaun zu schaffen -

Auf Beute von dem Außengelände eines Baumarktes hatten es Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr machten sie sich an der Umzäunung zu schaffen und montierten Teile davon ab. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Diebe keine Wertsachen mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum am Baumarkt im Industriegebiet "Auf der Langaar" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Mountainbike geklaut -

Von einem Fahrradständer am Herborner Bahnhof ließ ein Dieb ein rotes Mountainbike mitgehen. Der Besitzer sicherte sein Rad vom Hersteller "Specialized" am Donnerstagmorgen, gegen 05.30 Uhr mit drei Schlössern. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, waren das Rad, die drei Schlösser und ein Helm der Marke "Uvex" verschwunden. Zeugen, die den Fahrraddieb beobachteten oder Angaben zum Verbleib des rund 500 Euro teuren Mountainbikes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Daubhausen: Traktor verschwunden -

Nach dem Diebstahl eines rund 25.000 Euro teuren Traktors bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Die landwirtschaftliche Zugmaschine vom Hersteller "John Deere" stand an einer Jagdhütte im Bereich des "Atzelberg". Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Mittwochmittag, gegen 13.00 Uhr und Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr den Traktor kurzschlossen und davonfuhren. An dem Trecker ist das Kennzeichen "LDK-NJ 227" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Traktors nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Metalldiebe steigen in Lagerhalle ein -

Ungebetene Gäste suchten auf dem Gelände des Energieversorgers "Enwag" in der Hermannsteiner Straße nach Beute. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag überkletterten die Täter den Zaun und brachen in eine Lagerhalle ein. Hier legten sie sogenannte Messingfittings sowie andere Metallteile zum Abtransport bereit. Zudem rollten sie mehrere Meter Kabel von zwei Rollen ab und durchtrennten diese. Weiterhin brachen sie auf dem Gelände zwei Container auf. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe der Einbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtet? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang an dem Gelände Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

