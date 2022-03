Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Durchsuchungen und Festnahmen nach umfangreichen Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität

Cuxhaven (ots)

Bereits am Dienstagmorgen (01.03.2022) haben Einsatzkräfte der Polizei Cuxhaven mehrere Objekte in der Stadt Cuxhaven durchsucht und größere Mengen Rauschgift beschlagnahmt. In dem von der Staatsanwaltschaft Stade geführten Ermittlungskomplex waren intensive Ermittlungen der Ständigen Ermittlungsgruppe Komplexe Kriminelle Strukturen (SEG KKS) vorausgegangen. Im Rahmen eines koordinierten Einsatzes wurden im Stadtgebiet Cuxhaven umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich dabei im Kern gegen 4 Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren. Die Beschuldigten sind den Behörden zum Teil wegen gleichartiger Delikte bekannt. Gegen einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen erließ das Amtsgericht Cuxhaven auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Haftbefehl. Er wurde in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Rauschmittel, primär Marihuana und Kokain, wurden dabei über verschiedene Lieferketten nach Cuxhaven transportiert und zum Weiterverkauf in Cuxhaven umverteilt und umverpackt. Außerdem wurden Waffen und verbotene Gegenstände beschlagnahmt, was weitere Strafverfahren nach dem Waffengesetz nach sich ziehen wird. Da parallel auch der Verdacht bestand, dass die Gruppe in Urkundenfälschungen im Zusammenhang mit Impfpassfälschungen involviert war, wurden die Ermittlungen auch in diesem Bereich ausgeweitet. Im Fokus steht hierbei ergänzend eine 29-jährige Frau. Auch hier konnten Beweismittel gesichert werden. Bei den umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden am Dienstag und Mittwoch in den frühen Morgenstunden 5 Objekte im Stadtgebiet durchsucht. Im Zuge der Maßnahmen konnte in einem der Wohnobjekte eine weitere männliche Person angetroffen werden, welche per Haftbefehl gesucht wurde. Diese wurde ebenfalls in eine JVA verbracht.

Polizeioberrätin Köster zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis des Einsatzes. "Die Bekämpfung krimineller Strukturen dieser Art ist und bleibt ein wichtiges Thema für die Polizei. Wir haben für derartige Verfahren im vergangenen Jahr die Ständige Ermittlungsgruppe Komplexe Kriminelle Strukturen (SEG KKS) gebildet. Im Zentralen Kriminaldienst und den örtlich zuständigen Polizeikommissariaten haben wir darüber hinaus hauptamtliche Ansprechpartner für diesen Bereich eingerichtet sowie für die Bekämpfung krimineller Clanstrukturen eingesetzt. Diese bündeln fortlaufend die Erkenntnisse. Dieses Verfahren setzt erneut ein deutliches Zeichen gegen die kriminellen Strukturen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Die Auswertung der Beweismittel sowie die Folgeermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Stade werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell