Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bewegungsmelder abgebaut und entwendet

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Am Dienstag, 2. August, gegen 2.40 Uhr, montierte ein bislang unbekannter Mann einen Bewegungsmelder an einem Neubau an der Anton-Heuters-Straße ab und entwendete ihn. Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Kamera gefilmt. Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose, einem hellen Pullover mit Aufdruck sowie einer hellen Sweatshirtjacke. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, online Hinweise zu geben über die Internetseite der Kreispolizeibehörde Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell