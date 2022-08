POL-SO: Versuchter Einbruch

Soest (ots) - Am Montag, kurz nach Mitternacht, konnten zwei Einbrecher von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, in einen Kiosk in der Straße Vor dem Schonekindtor in der Soester Innenstadt einzudringen. Die vermummten Täter versuchten dabei vergeblich, die Rollladen des Kiosks hochzuschieben, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Nachdem die Einbrecher den Zeugen bemerkten, ließen sie zunächst von ihrem Vorhaben ab, um wenige Minuten ...

mehr