Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Soest (ots)

Am Montag, kurz nach Mitternacht, konnten zwei Einbrecher von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, in einen Kiosk in der Straße Vor dem Schonekindtor in der Soester Innenstadt einzudringen. Die vermummten Täter versuchten dabei vergeblich, die Rollladen des Kiosks hochzuschieben, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Nachdem die Einbrecher den Zeugen bemerkten, ließen sie zunächst von ihrem Vorhaben ab, um wenige Minuten später einen erneuten Versuch mit Hilfe eines Werkzeuges zu starten, um in den Kiosk einzubrechen. Nachdem die Rollladen auch dem erneuten Versuch standhielten, entfernen sich die beiden Einbrecher vom Tatort. Wenig später konnten die beiden Personen, ein Mann und eine Frau durch eine Streifenwagenbesetzung in der Soester Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell