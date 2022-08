POL-SO: Wohnungseinbruch

Möhnesee-Völlinghausen (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhren zwei Radfahrer den Radwanderweg entlang des Möhneufers in Möhnesee-Völlinghausen in jeweils entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer Kurve, in der Büsche und Bäume den Radweg zu beiden Seiten begrenzen und die Einsichtsmöglichkeiten in die Kurve aus beiden Richtungen schmälern, kam es zunächst zu einer seitlichen Berührung und dann ...

mehr