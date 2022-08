Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Kollision von zwei Radfahrern

Möhnesee-Völlinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhren zwei Radfahrer den Radwanderweg entlang des Möhneufers in Möhnesee-Völlinghausen in jeweils entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer Kurve, in der Büsche und Bäume den Radweg zu beiden Seiten begrenzen und die Einsichtsmöglichkeiten in die Kurve aus beiden Richtungen schmälern, kam es zunächst zu einer seitlichen Berührung und dann zum Sturz beider sich entgegenkommender Fahrer. Ein 51jähriger Rennradfahrer aus Möhnesee-Günne wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 57jähriger Warsteiner, war mit einem Pedelec unterwegs. Auch er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aktuell sind der Polizei keine Augenzeugen bekannt. Sollten Personen den Unfall beobachtet haben werden diese gebeten sich bei der Polizei Soest unter 02921-91000 zu melden. (Je)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell