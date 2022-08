Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Kradfahrer verliert die Kontrolle über sein Krad

Soest (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Rüthen mit einem Kraftrad der Marke Honda, die K76 von Altenrüthen in Richtung Rüthen. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Er rutschte mit der Maschine über den Asphalt und blieb in einem, auf der rechten Seite befindlichen Steinbeet liegen. Durch den Sturz zog sich der Rüthener schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. (AG)

