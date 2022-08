Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Kradfahrer kamen sich zu nah

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 16.55 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit zwei Krädern gemeldet. Nach den aktuellen Ermittlungen befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Dortmund mit einem Kleinkraftrad der Marke Honda die Arnsberger Straße in Delecke. Zur gleichen Zeit befuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Hamm mit einem Kraftrad der Marke Suzuki die Arnsberger Straße in gleicher Richtung wie der Dortmunder. Der Kradfahrer aus Hamm setzte sich mit seiner Maschine neben das Kleinkraftrad des Dortmunders, um auf einen technischen Defekt an dessen Maschine aufmerksam zu machen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Im Anschluss wurden beide in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Maschinen wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten abgeschleppt werden mussten. (AG)

