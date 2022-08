POL-SO: Ense-Hünningen - Kradfahrer verunfall und leicht verletzt

Anröchte (ots) - Am Freitag um 13:20 befuhr ein 61 jähriger Motorradfahrer aus Menden, den BAB Zubringer aus Richtung Erwitte kommend in Fahrtrichtung Anröchte. In Höhe des Zubringerendes an der Kreuzung Klieverstraße übersah er vermutlich einen verkehrsbedingt stehenden Klein-LKW und fuhr auf diesen auf. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ...

