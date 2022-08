Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrerin von Pkw erfasst

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 65 Jahre alte Radfahrerin aus Geseke war mit ihrem Fahrrad auf dem kombinierten Rad/Gehweg parallel zur Störmeder Straße verlaufend, unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40 Jahre alter Mann aus Geseke mit einem Pkw der Marke Seat die Störmeder Straße in Richtung Alfred-Delp-Straße. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts in die Alfred-Delp-Straße einzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver übersah er die Radfahrerin auf dem Radweg. Bei der anschließenden Kollision kam die Gesekerin zu Fall und verletzte sich dabei. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

