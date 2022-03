POL-HS: Firmeneinbruch

Übach-Palenberg-Übach (ots) - In der Nacht von Samstag (05. März) auf Sonntag (06. März) kam es im Stadtteil Übach zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Zwischen Mitternacht und 13.30 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt fünf Wagen. Vier Fahrzeuge standen auf der Otto-von-Hubach-Straße, eines war auf der Wirichstraße geparkt. In allen Fällen wurden die Außenspiegel mutwillig beschädigt. ...

mehr