Kriminalpolizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Bicken: Unfallfahrer flüchtet in weißem Transporter

Das zweite Mal, innerhalb einer Woche, kam es in der Leipziger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Multivan stand am Dienstag (15.11.2022) Fahrbahnrand der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 43a. Um 17:30 Uhr fuhr ein weißer Transporter aus Richtung Bellersdorf kommend in Richtung Ortsmitte. Beim Vorbeifahren touchierte er den schwarzen Van am linken Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Transporters mit WZ- oder WW- Kennzeichen, hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Ortsmitte fort ohne sich um den rund 400 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Volpertshausen: in Toyota gegriffen

Zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr schlugen Unbekannte am gestrigen Abend (17.11.2022) die Seitenscheibe eines Toyota Yaris ein. Durch das zerstörte Fenster auf der Beifahrerseite griffen die Diebe in den schwarzen Yaris und schnappten sich die, auf dem Beifahrersitz liegende, Geldbörse. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 300 Euro, die Geldbörse hat einen Wert von 50 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Straße "Schöne Aussicht" vor der Sporthalle, gemacht haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: Unbekannter spricht 2-Jährigen auf Spielplatz an und will mit ihm den Spielplatz verlassen / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (16.11.2022) erlangte die Wetzlarer Kriminalpolizei nach einem Beitrag in den Sozialen Medien Kenntnis von einem Vorfall, der sich bereits am Sonntagvormittag (13.11.2022) auf dem Spielplatz in der Straße "Am Weißen Stein" zugetragen hatte. Eine Mutter war mit ihrem 2-jährigen Sohn auf besagten Spielplatz. Während der Junge spielte, sprach offenbar ein Unbekannter das Kleinkind an, nahm es an der Hand und wollte mit dem Jungen den Spielplatz verlassen. Die Mutter, erkannte die Situation rechtzeitig, lief in Richtung des Mannes, der den Jungen auf den Arm nahm und versuchte wegrennen. Ein aufmerksamer Zeuge stellte sich dem Unbekannten in den Weg und konnte ihn aufhalten. Die Frau nahm ihren Sohn wieder an sich, der Unbekannte flüchtete. Zum Motiv des Unbekannten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Unbekannten: Dieser soll 180 groß, 50-60 Jahre alt und von normaler Statur sein. Sein dichtes, volles Haar hatte einen grauen Schimmer. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte buschige Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Jogginganzug des Herstellers "Nike". Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten, der sich zuvor offenbar auf dem Fußweg am Spielplatz aufhielt, geben? Wer hat die Situation zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr mitbekommen? Die Wetzlarer Polizei bittet zudem den Zeugen, der den Mann stoppte und sich im Anschluss mit der Mutter unterhielt, sich bei der Polizei zu melden. Zum Vorfallzeitpunkt soll sich eine weitere Frau mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Sie wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

