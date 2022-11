Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Solms-Oberbiel: Anhänger kippt auf der B49 um

Dillenburg (ots)

Solms-Oberbiel:

Heute (16.11.2022) kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 04:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 in Höhe Solms-Oberbiel. Ein Lkw mit Anhänger war aus Richtung Limburg in Richtung Gießen unterwegs. In Höhe Oberbiel kam der Lkw offenbar ins Schleudern, in dessen Folge der mit Glasflaschen beladene Anhänger umkippte. Derzeit ist die B49 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Vollsperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

