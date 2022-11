Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall am Kreisverkehr + Diesel abgepumpt + Unfall fordert zwei Verletzte + Seniorin bestohlen + 24-Jährige belästigt

Dillenburg (ots)

Haiger: Unfall am Kreisverkehr

Freitagnachmittag (11.11.2022), zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr der L3044. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem silberfarbenen Dacia auf der B277 aus Richtung Hohleichenrain kommend in Richtung der Rodenbacher Straße. Ein Transporter fuhr in gleicher Richtung hinter dem Dacia Duster. Am Kreisverkehr der B277 / L3044 musste der 20-jährige Driedorfer verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren fuhr der Transporter offenbar leicht gegen das Heck des Dusters und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Driedorfer stellte erst später einen rund 1.000 Euro hohen Schaden an seinem Auto fest. Die Polizei sucht nun einen weißen Mercedes Vito mit unlackierter Stoßstange und einer Trennung hinter dem Fahrersitz. Hinweise zum Transporter oder dessen Fahrer erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn- Diesel abgepumpt

In der Hombergstraße machten sich Unbekannte an einem Radlader zu schaffen, um anschließend Diesel abzupumpen. Der gelbe Yanmar stand an einer Baustelle auf dem Feldweg, der über die Hombergstraße zu erreichen ist. Zwischen Montag (14.11.2022), 14:00 Uhr und Mittwoch (16.11.2022), 08:00 Uhr, versuchten die Diebe zunächst die Motorhaube der Arbeitsmaschine aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben scheiterte, bogen sie die Motorhaube seitlich au,f um an den Tank zu gelangen. Aus diesem stahlen sie rund 20 Liter Diesel. Der Schaden wird mit rund 400 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieseldieben geben können, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Aßlar- Unfall fordert zwei Verletzte

Gestern Morgen (16.11.2022), um 09:00 Uhr fuhr eine 59-jährige Solmserin mit ihrem VW auf der Herborner Straße in Richtung Wetzlar. An der Kreuzung zur Brühlstraße wurde die VW-Fahrerin offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet, wodurch sie die "rot-zeigende" Ampel übersah, in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit einem roten Ford kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der Unfallschaden am blauen VW Sportsvan wird mit 7.000 Euro beziffert, der am roten Ford Focus mit 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sowohl die Solmserin, als auch die aus Aßlar stammende 21-jährige Focus-Fahrerin verletzen sich bei der Kollision. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Wetzlar- Seniorin bestohlen

Nachdem eine 80-Jährige am Mittwoch (16.11.2022) ihren Einkauf im Lidl-Markt getätigt hatte, ging sie zu ihrem Fahrzeug um die Waren einzuladen. Während sie die Einkäufe einlud, stahl ein Unbekannter ihre Handtasche aus dem weißen Ford. Der Dieb flüchtete unerkannt. In der Tasche befanden sich mehrere Karten und ein Sparbuch. Der Schaden wird mit 440 beziffert. Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Einkaufsmarktes in der Westendstraße und auf dem dortigen Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- 24-Jährige belästigt

Wegen einer sexuellen Belästigung ermittelt derzeit die Wetzlarer Kriminalpolizei. Eine 24-Jährige ging gestern Mittag (16.11.2022) auf dem Fußweg in der Sophienstraße, der parallel der Gleise in Richtung Buderus führt. Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann auf und fasste der jungen Frau anhaltend ans Gesäß. Erst als diese zu schreien begann, flüchtete der Sittenstrolch in Richtung Bahnhof. Beschreibung des Unbekannten: Er soll Anfang 20, rund 180 cm groß, von normaler Statur und vermutlich Osteuropäer sein. Er trug einen leichten Bart. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Jogginghose und beiger Kapuzen-Jacke. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise zu der Identität des Unbekannten geben? Wer hat den Vorfall mitbekommen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei telefonisch unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell