Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Autos zerkratzt + Geldbeutel aus der Tasche gestohlen + Einbruch am Johanneum +15.000 Euro Schaden und zwei Verletze + in Zahnarztpraxis eingebrochen + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Autos zerkratzt

In der Bismarckstraße zerkratzen Unbekannte gestern Abend (15.11.2022) zwei Autos. Vermutlich mit einem Schlüssel trieben sie tiefe Kratzer in die Beifahrerseiten der hintereinander geparkten Fahrzeuge ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.300 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 18:10 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich der Bismarckstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr-Erda: Geldbeutel aus der Tasche gestohlen

Dreiste Diebinnen bestahlen am vergangenen Donnerstag (10.11.2022) eine Seniorin im Aldi-Einkaufsmarkt. Die 71-Jährige hatte ihre Umhängetasche samt Geldbörse während ihres Einkaufs am Wagen in Höhe des Kindersitzes befestigt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Neben 200 Euro Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Geldbörse. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei jungen Frauen, die sich im Markt aufhielten, offenbar Absprachen trafen und nach Verlassen des Marktes wegliefen. Eine der Beiden wird als 170 cm groß mit dunklen Haaren beschrieben. Sie trug einen beigen Steppmantel. Wer kann Hinweise zu den beiden Frauen geben, die sich gegen 11:15 Uhr im Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße aufhielten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Einbruch am Johanneum

In die derzeit als Klassenzimmer genutzten Container am Johanneum-Gymnasium brachen zwischen Montag (14.11.2022) und Dienstag (15.11.2022) unbekannte Diebe ein. Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 09:45 Uhr warfen sie vier Fenster der Container ein, um anschließend in diese einzusteigen. Aus den "Klassenzimmern" stahlen die Diebe vier Beamer. Der Schaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Otto-Wels-Straße beobachtet haben, wenden sich bitte an die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: 15.000 Euro Schaden und zwei Verletze

Zwei verletzte Autofahrer und 15.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Morgen (16.11.2022), gegen 06:50 Uhr auf der Landesstraße 3053. Ein 42-Jähriger war mit seinem Mitsubishi auf der L3053 aus Richtung Kölschhausen kommend in Richtung Ehringshausen unterwegs. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem weißen Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Auffahrt A45 ordnete sich die Corsa-Fahrerin auf den Linksabbiegerfahrstreifen ein. Beim Abbiegen übersah sie offenbar den entgegenkommenden weißen Mitsubishi Outlander. Auf der Fahrspur in Richtung Ehringshausen krachten beide Autos ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge herum, der Opel landete in der Schutzplanke. Rettungskräfte brachten die beiden aus der Gemeinde Ehringshausen stammenden, verletzten Autofahrer in Krankenhäuser. Die Autos haben nur noch Schrottwert.

Ehringshausen: in Zahnarztpraxis eingebrochen

Dienstagabend (15.11.2022) brachen Unbekannte in eine Arztpraxis im Richard-Wagner-Ring ein. Gegen 22:00 Uhr drangen die Diebe zunächst über die Hauseingangstür in den Flur des Praxis- und Wohngebäudes ein. Danach machten sie sich an der Tür zur Zahnarztpraxis zu schaffen und gelangten in die Behandlungsräume. Dort stahlen sie die Kamera eines Intraoralscanners und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 5.700 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Parkplatzrempler

Zwischen dem 07.11.2022, 08:00 Uhr und dem 09.11.2022, 14:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer einen auf dem Parkplatz in der Silhöfer Straße abgestellten Porsche. Der Schaden am vorderen rechten Kotflügel und der Beifahrertür des schwarzen Cayennes wird mit 4.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

200 Euro Schaden beziffert die Polizei nach einem Spiegelunfall am Sonntagnachmittag (13.11.2022). Gegen 14:40 Uhr fuhr eine 95-Jährige mit ihrem VW Golf 3 auf der Braunfelser Straße aus Richtung Braunfels kommend in Richtung Burgsolms. In Höhe der Hausnummer 66 kam ihr ein Auto entgegen. Die Fahrzeuge berührten sich im Begegnungsverkehr im Bereich der Außenspiegel. Der unbekannte Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell