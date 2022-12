Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Wohnhaus eingestiegen + Zulassungsplakette abgekratzt + Auffahrunfall endet mit Blutentnahme

Dillenburg (ots)

Sinn- in Wohnhaus eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Montagabend (12.12.2022), 22:15 Uhr und Mittwochmorgen (14.12.2022), 08:30 Uhr stiegen Unbekannten in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße ein. Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe im Keller ein und gelangten in das Haus. Sie stahlen Erzgebirge-Figuren, Münzen und gegossene Bronzefiguren. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Reparatur des Fensters wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Zulassungsplakette abgekratzt

Von einem grauen Mercedes kratzten unbekannte die Zulassungsplakette vom vorderen Kennzeichen ab. Der Benz parkte von 13:00 Uhr am Dienstag (13.12.2022) bis 15:30 Uhr am Mittwoch (14.12.2022) in der Dillstraße. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar- Hermmanstein: Auffahrunfall endet mit Blutentnahme

Mittwochmittag fuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer auf der Blasbacher Straße in Richtung der Hermannsteiner Straße. In Höhe der Ampelanlage wollte der junge Mann nach rechts in Richtung Aßlar abbiegen. Er hielt seinen schwarzen 3-er an der rotzeigenden Ampel an. Ein hinter ihm fahrender Nissan-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und krachte mit seinem Qashqai in das Heck des BMW. Der 56- jährige Nissan-Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte über 0,8 Promille. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Gesamtunfallschaden wird mit 1.000 Euro beziffert.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell