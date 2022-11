Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Falscher Handwerker erbeutet Geld

Coesfeld (ots)

Ein falscher Handwerker war am Montag (28.11.22) bei einer 89-jährigen Coesfelderin erfolgreich. Gegen 13.55 Uhr klingelte der unbekannte Mann an der Tür der Seniorin. Er gab vor, dass er den Wasserdruck aufgrund eines Notfalls prüfen müsse. Der Betrüger schickte die Frau in das Badezimmer und wies sie an, den Wasserhahn aufzudrehen. Kurz darauf verließ der falsche Handwerker die Wohnung mit seiner Beute. Unter anderem entwendete er Bargeld. Die Coesfelderin beschrieb den Mann als sehr aufdringlich. Er ist circa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, trug eine weinrote Jacke, blaue Jeans und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und fragt, wer zur Tatzeit im Bereich Burgring, Burgwall, Mühlenstraße eine auf die Beschreibung passende Person, ein Taxi oder ein auswärtiges Fahrzeug gesehen hat. Zudem rät die Polizei:

- Wenn unangemeldete Handwerker bei einem klingeln und in die Wohnung wollen, ist es wichtig zu fragen, von welcher Firma die kommen. Ein Anruf kann Klarheit bringen. - Solange das nicht geklärt ist, sollten die vermeintlichen Handwerker vor der geschlossenen Tür warten. - Gibt es keinen Termin, sollten diese vermeintlichen Handwerker nicht hineingelassen werden.

