POL-COE: Senden, Bösensell, B235/Vier Verletzte bei Unfall

Senden, Bösensell, B235/Vier Verletzte bei Unfall

Ein Transporter samt Anhänger und ein Auto sind am Montag (28.11.22) auf der B235 bei Bösensell kollidiert. Gegen 10.45 Uhr war der 42-jährige Fahrer des Transporters in Richtung Senden unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet das Fahrzeug mit Anhänger ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den angrenzenden Grünstreifen und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß das Gespann mit dem Auto einer 29-jährigen Sendenerin zusammen, in deren BMW noch ein 25-jähriger Sendener und ein Kind saßen. Alle vier kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Die Straße war bis circa 13.12 Uhr gesperrt.

