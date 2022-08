Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beleidigung und Bedrohung in der Alfelder Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 15.08.2022, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Sedanstraße zu Beleidigungen und Bedrohungen durch drei bislang namentlich unbekannte Jugendliche / Heranwachsende gegenüber einem 62-jährigen und einem 54-jährigen Anwohner. Den beiden Opfern wurde in der Form gedroht, in einer Seitenstraße zusammengeschlagen zu werden. Der genaue Grund für die Aggression seitens der Jugendlichen / Heranwachsenden ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die drei Jugendlichen hatten ein eher südländisches Aussehen und waren dunkel gekleidet. Das Alter wird auf 16-20 Jahre geschätzt.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder möglicherweise Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell