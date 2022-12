Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: E-Bikes aus Container gestohlen + in Grundstücksmauer gekracht- 5.000 Euro Schaden + Alarmanlage löst aus + 70.000 Euro Schaden nach Einbruch + Volvo gestohlen und in Brand gesetzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg- E-Bikes aus Container gestohlen

Irgendwann, zwischen dem 13.12.2022 und Donnerstagabend (22.12.2022), 19:30 Uhr, öffneten Unbekannte einen Container und stahlen mehrere E-Bikes heraus. Offenbar überstiegen die Diebe den etwa vier Meter hohen Metallgitterzaun und gelangten auf das umzäunte Außengelände des Baumarktes in der Hirschwiese. Dort öffneten sie einen Container und stahlen insgesamt sieben E-Bikes verschiedener Hersteller. Die Räder transportierten die Unbekannten offensichtlich über den Metallgitterzaun vom Gelände. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.700 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn- in Grundstücksmauer gekracht- 5.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter krachte mit seinem Fahrzeug in eine Grundstücksmauer in der Bahnhofstraße. Zwischen dem 19.12.2022 und dem 22.12.2022 kam der unbekannte Unfallfahrer offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Grundstücksmauer in Höhe der Hausnummer 5. Ohne sich um den rund 5.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Alarmanlage löst aus

Um 20:12 Uhr löste die Alarmanlage eines Einfamilienhauses am Heiligabend (24.12.2022) aus. Diebe hatten sich an einer Glasschiebetür in der Straße "Vogelsang" zu schaffen gemacht. Sie schlugen die Glasscheibe der Tür ein. Beim Betreten des Hauses wurde die Alarmanlage aktiviert, woraufhin die Diebe die Flucht ergriffen. Die Polizei beziffert den Schaden an der Tür mit 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Nauborn: 70.000 Euro Schaden nach Einbruch

Unbekannte drangen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Boden" ein. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten in das Wohnhaus. In einem Zimmer flexten die Diebe einen Tresor auf und stahlen Schmuck, Gold und Bargeld im Gesamtwert von rund 70.000 Euro. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr am Sonntag (25.12.2022) in diesem Bereich aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Hüttenberg-Reiskirchen: Volvo gestohlen und in Brand gesetzt

Ein 45-Jähriger stellte seinen Volvo am Samstagabend (24.12.2022) auf einem Hof in der Reiskirchener Straße ab. Zwischen 23:00 Uhr und Montagmorgen (26.12.2022), 06:10 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem, vermutlich unverschlossenen blauen Volvo und stahlen diesen. Die Diebe fuhren mit dem Auto offenbar auf den Parkplatz "Am Surbach" in Rechtenbach. Dort setzten sie das Fahrzeug in Brand. Die alarmierte Feuerwehr rückte aus. Beim Eintreffen dieser stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Florianer löschten den Brand. Hierzu setzten sie speziellen Schaum zum Ablöschen ein, da der Volvo mit Flüssiggas betrieben wurde. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem blauen Volvo gemacht? Wer hat verdächtige Personen in der Reiskirchener Straße oder auf dem Parkplatz "Am Surbach" beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Biskirchen: 3-er BMW beschädigt

Rund 1.000 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem 3-er BMW in der Straße "Franze Berg". Zwischen 23:00 Uhr am Samstag (24.12.2022) und 12:05 Uhr am Sonntag (25.12.2022) zerstachen die Vandalen den hinteren rechten Reifen des schwarzen 320d und zerschlugen die Heckscheibe. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

