Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Waschanlage durch Pkw beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Über dem Hellewege; Donnerstag, 12.05.2022, 13:35 Uhr

NORTHEIM (TH) Eine Verkehrsunfallflucht der etwas anderen Art ereignete sich am Donnerstagmittag, 12.05.2022, gegen 13:35 Uhr, in einer Waschanlage in der Straße "Über dem Hellewege" in Northeim.

Eine 52-jähr. Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw Renault Megane die Waschanlage. Vermutlich aus Unkenntnis nutzte sie nicht die automatische Beförderungseinrichtung, sondern fuhr den Pkw selbstständig durch die Waschstraße. Hierbei wurde eine Reinigungswalze der Waschanlage beschädigt.

Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch Zeugenhinweise konnte die 52-jähr. Pkw-Fahrerin zeitnah ermittelt werden. An der Waschanlage entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 5000,--- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell