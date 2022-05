POL-NOM: Motorradfahrerin kollidiert mit entgegenkommenden Pkw und wird schwer verletzt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße; Donnerstag, 12.05.2022, 13:40 Uhr NORTHEIM (TH) Zu einem Ladendiebstahl ist es am Donnerstagmittag, 12.05.2022, gegen 13:40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person nahm eine Spirituosenflasche aus der Auslage und flüchtete durch den Eingangsbereich aus dem Einkaufsmarkt, ohne die ...

