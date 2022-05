Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb flüchtet vor Mitarbeiterin

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße; Donnerstag, 12.05.2022, 13:40 Uhr

NORTHEIM (TH) Zu einem Ladendiebstahl ist es am Donnerstagmittag, 12.05.2022, gegen 13:40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim gekommen.

Eine bislang unbekannte männliche Person nahm eine Spirituosenflasche aus der Auslage und flüchtete durch den Eingangsbereich aus dem Einkaufsmarkt, ohne die Spirituosenflasche zu bezahlen. Eine 31-jähr. Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes war dem flüchtigen Täter noch nachgelaufen, konnte diesen jedoch nicht mehr einholen. Der Täter war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover sowie einer hellgrauen Jogginghause sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, wenden sich bitte an die Northeimer Polizei unter der Tel.: ß5551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell