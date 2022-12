Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kreuze auf dem Friedhof angezündet + Fenster aufgehebelt + in Wohnung eingestiegen + Heckscheibenwischer abgerissen

Dillenburg (ots)

Haiger-Haigerseelbach: Kreuze auf dem Friedhof angezündet

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende mehrere Kreuze auf Gräbern in Brand zu setzen. An insgesamt fünfzehn Kreuzen stellten die Dillenburger Ordnungshüter Brandstellen fest. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, sowie Störung der Totenruhe und bitte um Zeugenhinweise. Wer hat ebenfalls Beschädigungen an Gräbern festgestellt? Wem sind im Zeitraum vom 23.12.2022, 12:00 Uhr bis Montagmittag (26.12.2022), 11:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Friedhof oder in der Straße "Am Eichhölzchen" aufgefallen? Zeugen, sowie weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn- Fenster aufgehebelt

Im Seelbacher Weg hebelten Unbekannte ein ebenerdiges Fenster auf und betraten das Einfamilienhaus. Zuvor waren sie offenbar durch eine Gartentür eines Nebeneingangs auf das Grundstück des Einfamilienhauses gelangt. Vermutlich wurden die Einbrecher auf ihrem Diebeszug gestört und flüchteten ohne Beute durch das aufgebrochene Fenster. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugen, die zwischen dem 24.12.2022, 16:00 Uhr und gestern Abend (27.12.2022), 19:55 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Ehringshausen-Katzenfurt: in Wohnung eingestiegen

Zwischen 12:15 Uhr und 23:15 Uhr stiegen Diebe gestern (27.12.2022) durch ein Fenster in die Wohnung eines 63-Jährigen ein. Sie brachen das Fenster im Eingangsbereich zur Wohnung in der Brückenstraße auf, stiegen ein und durchwühlten Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand stahlen die Einbrecher nichts. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Heckscheibenwischer abgerissen

Anzeigen wegen Sachbeschädigung kommen nun auf eine 42-jährige Wetzlarerin zu. Zwischen 20:00 Uhr und 22:50 Uhr riss sie offensichtlich auf dem Parkplatz des TC Wetzlar Im Bodenfeld und in der Bredowstraße die Scheibenwischer von mindestens neun Fahrzeugen ab. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Frau am Dienstagabend (27.12.2022) und informierte die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

