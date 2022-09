Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto angerempelt

Weimar (ots)

Beim Ausparken stieß die Fahrerin eines weißen VW am Donnerstagabend gegen einen noch parkenden BMW. Im Anschluss an die Kollision verließ die Frau den Ort des Geschehens in der Erfurter Straße ohne sich um die Folgen zu kümmern. Ein Zeuge informierte im Anschluss die Polizei und den geschädigten Fahrzeughalter. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Unfallverursacherin konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell