Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen musste der Besitzer eines Citroens feststellen, dass jemand gegen seinen in der Ernst-Kohl-Straße geparkten Wagen gefahren ist und im Anschluss die Unfallstelle, ohne den Berechtigten zu verständigen, verlassen hat. Noch vor Eintreffen der informierten Polizei, stellte der 43-jährige Weimarer einen in der Nähe stehenden Transporter fest, an welchem ebenfalls frische Unfallspuren waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Kontakt zu der Firma aufgenommen, durch welche der Transporter genutzt wird. Die Ermittlungen zu dem Fahrer zur Unfallzeit laufen; auch danach, ob dieser den Zusammenstoß beim Einfahren in eine Grundstückszufahrt bemerkte.

