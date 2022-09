LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen musste der Besitzer eines Citroens feststellen, dass jemand gegen seinen in der Ernst-Kohl-Straße geparkten Wagen gefahren ist und im Anschluss die Unfallstelle, ohne den Berechtigten zu verständigen, verlassen hat. Noch vor Eintreffen der informierten Polizei, stellte der 43-jährige Weimarer einen in der Nähe stehenden Transporter fest, an welchem ebenfalls frische Unfallspuren waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Kontakt zu der ...

