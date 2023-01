Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche verschwunden

Kaiserslautern (ots)

Eine Umhängetasche verschwand am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsladen für Kaffee in der Fackelstraße. Der 88-jährige Besitzer der Tasche hatte diese an die Garderobe gehängt. Nur wenige Minuten später war sie nicht mehr da. Darin befanden sich unter anderem ein Iphone sowie ein Geldbeutel samt Dokumenten und Bargeld. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-3692250.|Lkh

