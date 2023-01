POL-PPWP: Unfallflucht- Außenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagmorgen auf der B270 zu einer knapp zweistündigen Sperrung geführt. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Zu dem Unfall kam es gegen 6.30 Uhr, als ein 33-jähriger Mann mit seinem Hyundai aus Richtung Espensteig über die K6 zur Einmündung in die Bundesstraße kam. Dort wollte er nach links in Richtung Schopp abbiegen. Dabei ...

mehr