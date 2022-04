Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220428 - 0467 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamten fiel am Mittwoch, den 27. April 2022, gegen 14.40 Uhr, ein Mann auf der Zeil auf, der sich in Manier eines Taschendiebes nach Tatgelegenheiten umschaute. Schließlich begab er sich in ein Bekleidungshaus und begann sich dort für Taschen und Kinderwagen von Kundinnen zu interessieren. Bei günstiger Gelegenheit griff er einer 18-jährigen Frau in die Jackentasche und entwendete daraus ihr Smartphone. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen. Wie sich dann herausstellte, führte er griffbereit ein Taschenmesser mit sich.

