Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß - Pkw/Fußgängerin - Polizei sucht Fahrzeugführer und Zeugen

Meiningen (ots)

Bereits am 30. Dezember 2022 ereignete sich im Bereich des Volkshausplatzes in Meiningen ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Dame überquerte auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto gegen 22:30 Uhr die Landsberger Straße. Hierbei touchiert ein Kleinbus die Passantin an der Schulter, sodass diese stürzte. Der Autofahrer stoppte seinen Wagen und half der Dame auf. Jedoch versäumten es beide die Personalien auszutauschen. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Mann seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeugführer, welcher am besagten Tag in den Unfall verwickelt war. Auch Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch zu melden (03696 591-0).

