POL-NE: Unbekannte entwenden zwei Motorräder aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Samstag (01.10.), circa 19:30 Uhr, und Sonntag (02.10.), circa 9:05 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle eines Garagenhofes an der Friedensstraße in Grevenbroich und entwendeten zwei Motorräder. Bei den beiden entwendeten Maschinen handelt es sich in beiden Fällen jeweils um eine KTM 300 EXC TPI. Das Modell mit der Erstzulassung im November 2019 in größtenteils schwarzer Farbe mit kleineren orangenen Flächen hatte zur Tatzeit das Kennzeichen GV-XC8. Die andere Maschine in den Farben Orange und Schwarz mit Erstzulassung im Mai 2020 hatte das Kennzeichen GV-LX3.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann einen Hinweis auf den Verbleib der beiden Motorräder geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

