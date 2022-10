Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstag (04.10), zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, erledigte eine Neusserin ihre Einkäufe an der Oberstraße in der Neusser Innenstadt. Nachdem sie bezahlt hatte und ihre Geldbörse in ihre Handtasche zurücksteckte, wollte sie in einem weiteren Geschäft ihre Einkäufe bezahlen. Dort fiel ihr auf, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand.

Wer zur Tatzeit in dem Geschäft verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

An Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, gibt es auch Taschendiebe. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell