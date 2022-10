Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Diebstähle aus parkenden Fahrzeugen

Kaarst (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag (30.09.) bis Montag (03.10.), kam es in Kaarst zu mehreren Einbrüchen in parkende Fahrzeuge. Auf der Gemsenstraße wurde zwischen Samstag (01.10.), circa 19:00 Uhr, und Montag (03.10.), gegen 06:10 Uhr, die Fensterscheibe an der Fahrertüre des parkenden Fahrzeuges eingeschlagen. Es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere technische Geräte gestohlen. Auf dem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Straße wurde um 00:00 Uhr am Montag (03.10), ebenfalls an einem parkenden Fahrzeug, eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Einbruch wurde Montagmorgen gegen 06:40 Uhr bemerkt. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Einbrüche in parkende Fahrzeuge fanden an der Neersener Straße statt. Am Freitag (01.10.), circa 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde auf der Straße ein PKW abgestellt. Am Montag (03.10.) wurde dieser PKW, gegen 06:55 Uhr, durchwühlt vorgefunden. Die Tatverdächtigten versuchten die Windschutzscheibe zu zertrümmern, schlugen dann die Seitenscheibe auf der linken Fahrzeugseite ein und entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, ein Navigationsgerät. Der Seitenspiegel an der Fahrzeugseite wurde ebenfalls abgeschlagen. Bei dem zweiten Fahrzeug wurde der Seitenspiegel beschädigt und die rechte Seitenscheibe auf der Fahrzeugseite eingeschlagen. Der Innenraum des Fahrzeuges wurde durchwühlt.

Auf der Straße Am Hagelkreuz wurde am Freitag (30.09.) ein Fahrzeug abgestellt, welches am Samstag (01.10.) noch unbeschädigt war. Am Montagvormittag (03.10.), gegen 11:20 Uhr wurde ein Fußgänger auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam und rief die Polizei. Die Scheibe wurde auf der Beifahrerseite eingeschlagen und das Auto durchwühlt. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das am Montag (03.10), gegen Mitternacht, abgestellte Fahrzeug wurde am Vormittag, gegen 11:45 Uhr, auf der Martinusstraße beschädigt vorgefunden. Das Fenster auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Aus dem parkenden Fahrzeug wurden, nach ersten Ermittlungen, mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Auf der Straße Rehweg wurde ein parkendes Fahrzeug zwischen Samstag (02.10), gegen 20:00 Uhr und Sonntag (03.10.), gegen 13:00 Uhr, beschädigt. Das Fenster auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen und es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Auf der Bussardstraße wurde zwischen Samstag (02.10.), circa 13:00 Uhr und Montag (03.10.), circa 17:00 Uhr die Scheibe eines PKWs auf der Beifahrerseite beschädigt. Nachdem die Scheibe eingeschlagen wurde, soll der Innenraum des PKWs durchwühlt worden sein.

Die Polizei Rhein-Kreis Neuss sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell