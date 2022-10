Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen (04.10.), kurz nach Mitternacht, beabsichtige die Polizei ein Fahrzeug im Bereich der Oberstraße in Neuss anzuhalten. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verkehrsverstöße. So stieß er unter anderem mit einem abgestellten Fahrrad zusammen und fuhr bei Rotlicht über Kreuzungen. Seine Fahrt ging in Richtung der Bundesautobahn A57, auf welcher er seine Fahrt mit zum Teil über 200 Km/h in Richtung Köln fortsetzte. An der Ausfahrt Dormagen verließ er die A57 und fuhr auf der L380 weiter in Richtung Dormagen Nievenheim. Auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg, welcher in Richtung der dortigen Gesamtschule führte, kollidierte das Fahrzeug letztlich mit einem Erdwall und einem verfolgenden Streifenwagen. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Die Insassen konnten von der Polizei unverletzt festgenommen werden. Es stelle sich heraus, dass es sich bei den Insassen um Jugendliche im Alter von 15 bzw. 16 Jahren handelte. Die Jugendlichen wurden auf einer Polizeiwache den Erziehungsberechtigten übergeben. Wie die Jugendlichen in den Besitz des Fahrzeugs, einen Mietwagen, gelangten ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrzeugführer wird sich nun für das Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und diverse Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell