Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerbehindertenausweis aus parkendem Fahrzeug entwendet

Neuss (ots)

Zwischen Mittwoch (28.09) 18:00 Uhr und Donnerstag (29.09) 10:00 Uhr parkte eine Neusserin auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss ihren PKW. Als sie am Donnerstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde ihr Schwerbehindertenausweis entwendet. Ebenfalls am Donnerstag (29.09), zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem parkenden Fahrzeug auf der Stresemannallee in Neuss zwei Taschen. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich dabei nicht beschädigt. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise an das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 geben? Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 - 3000 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell