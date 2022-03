POL-ME: Aller guten Dinge sind drei? - Haan - 2203044

Polizei Mettmann

Am Sonntagnachmittag (06. März 2022) beging ein 51-jähriger Haaner gleich drei Straftaten: Alkoholisiert verursachte er zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kaiserstraße in Haan eine Verkehrsunfallflucht. Die Beamten trafen den flüchtigen Unfallverursacher an der Halteranschrift an und stellten in der Wohnung eine geringe Menge Cannabis sowie Konsumutensilien sicher. Gegen den 51-Jährigen wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 17:10 Uhr informierte eine 21-jährige Angestellte einer Tankstelle an der Kaiserstraße in Haan die Polizei, nachdem der Fahrer eines blauen Ford bei Verlassen des Tankstellengeländes einen Mülleimer touchiert und beschädigt hatte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Fahrer anschließend in Richtung Wuppertal von der Tatörtlichkeit entfernt. Da die aufmerksame Zeugin das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges notiert hatte, führten die Beamten umgehend Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Hier trafen sie sowohl das verunfallte Fahrzeug, einen blauen Ford Fiesta, als auch den Fahrzeugführer, einen 51-jährigen Haaner an.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Haaners Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,4 Promille (1,21 mg/l) auffallend positiv. Zudem fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes eine geringe Menge Cannabis. Auf Anordnung des zuständigen Eilrichters durchsuchten die Beamten die übrigen Wohnräume und stellten weiteres Cannabis sowie Konsumutensilien sicher.

Anschließend wurde der 51-jährige Haaner zur weiteren Beweisführung zur Polizeiwache Hilden gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den 51-Jährigen ein und stellten seinen Führerschein sicher. Sie untersagten ihm bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

