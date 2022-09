Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter bei Unfall auf Landstraße

Grevenbroich (ots)

Am Freitagmorgen (30.09.) kam es auf der L116 bei Grevenbroich zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Grevenbroicherin die Kreisstraße K22 aus Gustorf kommend in Richtung Landesstraße L116. Hier wollte sie in Richtung Bedburg abbiegen und stieß mit dem aus ihrer Sicht von links kommenden und in Richtung Bedburg fahrenden 44-jährigen Grevenbroicher zusammen. Im Fahrzeug des Grevenbroichers befand sich noch ein 27-jähriger Beifahrer. Durch den Aufprall verletzten sich alle Beteiligten, der 44-jährige Grevenbroicher wurde sogar schwerverletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für die Verunfallten, diese wurden nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Während der Unfall durch die Polizei aufgenommen wurde, passierte ein weiterer. Hierbei wurde zum Glück keiner verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L116 in diesem Bereich komplett gesperrt.

