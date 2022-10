POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss

Kaarst (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag (30.09.) bis Montag (03.10.), kam es in Kaarst zu mehreren Einbrüchen in parkende Fahrzeuge. Auf der Gemsenstraße wurde zwischen Samstag (01.10.), circa 19:00 Uhr, und Montag (03.10.), gegen 06:10 Uhr, die Fensterscheibe an der Fahrertüre des parkenden Fahrzeuges eingeschlagen. Es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere technische Geräte gestohlen. Auf ...

