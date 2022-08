Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Umfangreiches Diebesgut nach Festnahme eines 25-Jährigen sichergestellt: Wem gehören diese Fahrräder und Gartengeräte?

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

Bergkamen (ots)

Aufgrund eines Hinweises hat die Polizei am Montagmorgen (29.08.2022) in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Bergkamen umfangreiches Diebesgut vorgefunden und sichergestellt. Einsatzkräfte nahmen vor Ort einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Polizei fragt nun: Wem gehören diese Fahrräder (nicht als gestohlen gemeldet) und Gartengeräte? Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell